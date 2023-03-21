一代功夫巨星、現年71歲的洪金寶早前到街市買菜，因膝蓋舊患須坐輪椅出入，但站起來後仍可自行再步上座駕，十分健康精神。早前洪金寶獲頒第十六屆亞洲電影大獎「終身成就獎」，他於太太高麗虹一同亮相紅地毯，雖然輕扶拐杖，但看上去氣色良好。

洪金寶日前被香港網友於傳統菜市場捕獲身影，只見他穿著格子襯衫戴著草帽，坐著電動輪椅穿越在攤販之中，後方則是跟著一位男助理從旁協助，待買完菜之後，便驅車離開。雖然洪金寶明顯看出瘦了一圈，但行動依舊自如，身體仍相當硬朗。

不過，近日洪金寶與友人聚餐，席間與友人仔細端詳疑似保健品以及木製首飾。洪金寶頭戴帽子、身穿格子襯衫，看上去精神爽朗，與友人微笑合照，心情似乎不錯，但另一張相片中，洪金寶望著友人手持的物品時，卻流露出疑惑的表情，這幕被拍攝了下來，並被上傳至小紅書販賣木佛珠帳號。

洪金寶疑被有心人用來代言商品。(圖/小紅書)

許多網友看到這系列相片，留言籲不要再消費洪金寶，「這就是被營業嗎」、「挺慘的，一把年紀還被這些賣保健品的拿來做廣告！問題是還不知道能不能吃的」、「寶子又被廣告消費了」。