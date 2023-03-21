法新社報導，檢察官辦公室表示，已對「恐怖主義」犯罪展開調查，但並未說明為何這些新聞電視台被特別針對，或信件是由誰寄出。

沙帕塔說，這些信件是從沿岸洛斯里奧斯省（Los Rios）金薩洛馬縣（Quimsaloma）寄出。有3封是寄到西南部的瓜亞基爾（Guayaquil），有2封是寄到首都基多（Quito）。

沙帕塔告訴媒體，寄到5處地點的裝置的確都相同。

在港市瓜亞基爾，Ecuavisa民營電視台記者阿媞達（Lenin Artieda）收到裝有隨身碟的信封。電視台說，阿媞達把隨身碟插入電腦時，隨身碟爆炸。

警官強戈（Xavier Chango）表示，阿媞達一隻手和臉部有輕微傷勢，其他無人受傷。強戈表示，寄給阿媞達的USB隨身碟可能裝有「軍用炸藥」RDX。

沙帕塔說，另一個寄給記者維拉（Carlos Vera）的包裹在瓜亞基爾一家快遞公司遭警方攔截，沒有送達目的地。

在厄瓜多西南部瓜亞基爾，檢察官辦公室說，TC電視台辦公室也接獲炸彈信。

沙帕塔說，這傳達了「絕對明確的訊息，目的是要記者噤聲」。

Teleamazonas電視台後來也說，在基多的辦公室收到一個USB，和寄給Ecuavisa電視台的有「相同特徵」。

倡導新聞自由的非政府組織Fundamedios表示，有3起「攻擊使用了相同的作案手法」。Fundamedios說，內含USB的信件寄給了阿媞達以及TC電視台的阿約拉（Mauricio Ayora）和Teleamazonas的培瑞斯（Milton Perez）。

Fundamedios說，寄給阿媞達的信包含對這名記者的威脅，發給Teleamazonas的信則內含一張便條紙，聲稱USB內有關於Correismo的訊息。這是一個以前總統柯利亞（Rafael Correa）命名的政治運動。

Fundamedios說，這些信件代表了「針對新聞界暴力行為的新升級」，並呼籲「國家立即進行干預」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120321