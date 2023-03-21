聲寶集團與新北市府攜手建立的「橘青春」銀髮宅，全棟116間房，只租不售，預計可造福126位樂齡長者，創造500個就業機會，全案將於2025年底完工。（蔡雯如攝）

新北市土城區忠承路將興建一棟地上12層樓、地下4層樓的大樓，該大樓是聲寶集團與新北市府攜手建立的「橘青春」銀髮宅，該大樓總樓地板面積約5130坪，全棟116間房，只租不售，預計可造福126位樂齡長者，創造500個就業機會，全案將於2025年底完工。

聲寶集團今舉行橘青春銀髮宅動土典禮，邀請新北市長侯友宜、地方民代等人參與，侯友宜表示，新北市高齡人口成長快速，截至今年1月轄內老年人口已突破68萬人，約占總人口數17％，全國老年人口約16％，且逐年增加，市府除了積極推動里里有銀髮族、Fu長照站、全齡共融公園、托老中心等政策，也希望民間一起照顧社區長者。

聲寶集團指出，「橘青春」樂齡銀髮宅鄰近捷運板南線、萬大-樹林線雙捷運線，且鄰近土城長庚醫院，交通機能便利，銀髮宅將提供60歲以上熟齡長者居住，住宅提供餐飲、消費、健身、醫療等銀髮產業鏈，本案營運後2年內，每季也會至少舉辦一次老人醫療服務，辦理防疫及健檢宣導，免費提供鄰近醫院的接駁車。

新北市經發局指出，聲寶集團2014年配合市府推動老人居住產業政策，市府協助將聲寶舊廠辦土地分區，從乙種工業區變更為住宅區，再透過「招商一條龍」整合，加速都市設計審議、建照行政作業，並解決既有電塔夏帝問題，希望與民間攜手提升轄內的招商環境和友善高齡政策。

聲寶集團陳盛沺總裁說，橘青春是國內首採黃金級智慧建築和綠建築設計的樂齡宅，大樓內全面採用橘青春系列家電產品，搭配聲寶雲端科技，提供長者生活秘書、旅遊購物、預約提醒等服務，還能測量生理數據、進行跌倒偵測和遠距醫療等規畫，盼給予長者更健全的生活環境。