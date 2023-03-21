中區國局指出，最近有民眾詢問父親過世，若他實際繼承的遺產低於應繼分，是否會被課徵贈與稅。財政部中區國稅局彰化分局表示：民法應繼分規定之設置，其目的係在繼承權發生糾紛時，得憑以確定繼承人應得之權益，如繼承人間自行協議分割遺產，於分割遺產時，經協議其中部分繼承人取得較其應繼分為多之遺產者，民法並未予限制；因此，繼承人取得遺產之多寡，自亦毋須與其應繼分相比較，從而亦不發生繼承人間相互為贈與問題。故無論蔡先生繼承人間如何分割遺產，均不課徵贈與稅。