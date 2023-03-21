台灣自來水公司第三區管理處發出公告，為辦理新竹1場水管線遷移工程，自3月24日早上9點起晚間21點共12小時，新竹市將有36個里停水、27個里用水降壓，提醒民眾提前儲水。
根據自來水公司公告，為辦理新竹一場供水管線遷移工程（WR-10-0301-81）900mm管線新舊管聯絡，新竹市多個里自24日9點起停水，部分地區降壓，預計到當天晚間21點為止。
停水地區包括新竹市光鎮里、新光里、振興里、曲溪里、湖濱里、綠水里、公園里、下竹里、新興里、頂竹里、南大里、高峰里、仙宮里、建華里、東山里、光明里、竹蓮里、寺前里、福德里、台溪里、頂福里、新民里、軍功里、南市里、中興里、南門里、豐功里、武功里、光復里、東勢里、東園里、三民里、前溪里、育賢里、榮光里、偉功里。
而降壓地區包括新竹市興南里、崇禮里、育英里、石坊里、中央里、福德里、南市里、潛園里、南門里、成功里、榮光里、東門里、中山里、大同里、台溪里、西雅里、光鎮里、中興里、西門里、關帝里、福林里、中正里、頂埔里、中埔里、牛埔里、復興里、頂福里。
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