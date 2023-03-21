春分來臨，氣候和海象都逐漸變得平穩，新北市漁業處邀請民眾造訪瑞芳區深澳漁港春遊、賞景並享用美食。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

春分來臨，氣候和海象都逐漸變得平穩，新北市漁業處邀請民眾造訪瑞芳區深澳漁港春遊、賞景並享用美食。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

春分來臨，氣候和海象都逐漸變得平穩，新北市漁業處邀請民眾造訪瑞芳區深澳漁港春遊、賞景並享用美食。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

隨著時令來到春分，氣候逐漸回暖，新北市漁業處表示，歡迎民眾能夠來到瑞芳區的深澳漁港出海賞景、海釣，或是在漁港裡享用平價美食小吃及270度廣闊視野的海天步道，周邊還有象鼻岩、酋長岩等奇特景觀。

新北市漁業處表示，瑞芳區的深澳漁港，盛產小卷、透抽、白帶魚、鯖魚等沿近海漁獲，是知名的海釣盛地，更是全國娛樂漁船最多的地方，從深澳出海3~9月可以體驗釣小卷及白帶魚的樂趣，9~12月則主要可以抓到軟絲、赤鯮及馬頭魚，不同季節會有不同驚喜。

瑞芳區漁會魚市場李主任表示，春分後出海遊釣可以捕獲許多不同的魚種，如：紅喉、馬頭魚、白帶魚等，歡迎遊客前來體驗與魚兒鬥智搏力後迎來勝利的喜悅。漁業處說，搭乘娛樂漁船的樂趣不只海釣，還能從海面上觀賞象鼻岩、酋長岩等奇特地景，或請船主繞往陰陽海欣賞大自然的調色盤，享受與陸上賞景截然不同的體驗。

新北市漁業處提醒民眾，若造訪深澳漁港，可以搭乘台鐵至基隆或八斗子火車站，轉乘基隆客運 791、1051，亦可由台北車站搭乘國光客運 1811路線到深澳發電廠站下車，再步行沿著指標系統進入深澳漁港。

到了漁港後，民眾可以騎乘海鮮樓旁的YouBike單車，在港內尋找美食，若想自行開車前往，深澳漁港停車也十分方便，要觀賞奇特地貌可以到象鼻岩旁的第一停車場停車，搭乘娛樂漁船則可以停在漁會大樓旁的第二、第三停車場。

除了賞景、出海釣魚外，深澳漁港也有眾多CP值超高的海鮮小吃，包括彈牙的小卷米粉，酥脆可口的白帶魚、軟糯飄香的三杯鰻魚以及外脆裏嫩的墨魚香腸，都能讓人回味無窮。

新北市漁業處表示，深澳漁港有提供免費WIFI熱點，並設有智能觀光面板有助於到港民眾充分了解深澳漁港特色，此外，從未去過深澳漁港的人也可以透過深澳漁港觀光網站（網址：https://fishery.takeneet.com/）獲取娛樂漁船、美食、周遭景點、停車場車位等相關資訊，如果想到深澳海釣可以提前與娛樂漁船業者預約行程，可以利用漁業處官方網頁業者資訊（網址：https://reurl.cc/O41dry）查閱。