據中新網報導，大陸中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室20日召開會議，研究部署2023年反腐敗國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作，啟動「天網2023」行動。

該會議中決定啟動「天網2023”行動」，推動一體構建追逃防逃追贓機制。其中，大陸國家監委牽頭展開職務犯罪國際追逃追贓專項行動，公安部展開「獵狐」專項行動，中國人民銀行會同公安部展開預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，最高人民法院會同最高人民檢察院展開犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件追贓專項行動，中央組織部會同公安部等展開違規辦理和持有證件專項治理等工作。

會議要求，要牢牢把握貫徹中共二十大精神主線，落實二十屆中央紀委二次全會部署，敢於鬥爭、善於鬥爭，積極作為、攻堅克難，統籌反腐敗鬥爭國際國內兩個戰場，從維護國家安全和國家利益高度深化反腐敗國際合作，深入推進新時代新征程追逃追贓和跨境腐敗治理高品質發展，為打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰提供有力支撐。