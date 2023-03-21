大學繁星推薦榜單出爐，屏北高中報名82人，共有68人錄取，其中錄取國立大學24人，醫學相關科系有11人，繁星錄取率達83％，成績亮眼。

其中沈柏宏錄取台灣大學資工系，他表示當初選擇屏北高中就是因為離家近，可以透過繁星進入自己想要的大學；他也提醒學弟妹們要將課本後面的習題反複練習，另外在課堂認真聽，不會的馬上問，回家多練習，就能累積學科的實力。

尤庭萱錄取成功大學統計系，她家境清寒，但認真向學，在校常拿獎學金，英語多益測驗拿到785高分的她表示，屏北高中是很棒的學習環境，周遭三公里沒有住家及店家，是很適合學習讀書的好地方。

屏北高中校長林宏澤說，學生選擇屏北高中經過3年的學習透過繁星推薦，終能夢想成真上了心目中的理想大學，真是大家都開心的一件事。

屏東高中大學繁星推薦錄取共60位，其中錄取國立大學、含醫藥相關科系共有45位，錄取率為75％，校方坦言，是表現最好的一次。