國民黨彰化縣黨部今舉行新任主委布達典禮，新任主委由國民黨立委謝衣鳯接任，主席朱立倫親自頒發聘書，展現對其重視，新任主委謝衣鳯表示，在走訪基層徵詢黨員與各級民代，都認同我們最強母雞是侯友宜，彰化會盡全力量相挺，共同團結贏下2024。

朱立倫表示，要感謝衣鳯在這個時候願意承擔彰化黨部主委這個重責，也期盼在衣鳯的帶領下，讓我們2024能夠團結，贏得勝選。（吳建輝攝）

朱立倫表示，國民黨現在可以說是每一位都是義工，就連他自己也是，這是要犧牲奉獻無私無我，因此要感謝衣鳯在這個時候願意承擔彰化黨部主委這個重責，也期盼在衣鳯的帶領下，讓我們2024能夠團結，贏得勝選。

謝衣鳯提到，過去她勤走基層徵詢所有基層黨員交換意見，認為我們2024要勝選是很有機會的，強調最強母雞就是是侯友宜。（吳建輝攝）

謝衣鳯表示，非常感謝朱主席對她的重視，過去她參選立委齊放下偶包與他拍MV，犧牲光芒成就每一位後輩，過去主席多次徵詢她彰化黨部主委人選，最終找上了她，感謝朱主席給與他機會，做她沒有做過的事情，她也會勇於挑戰。

謝衣鳯說，要感謝朱主席之外，也要感謝特別到場的曾銘宗委員，還有她的爸爸媽媽，讓她從政路之路一路順遂，且無怨無悔的付出，她不想要造成家人負擔，會自己一肩扛起這個重擔，與大家一起努力。

謝衣鳯還提到，過去她勤走基層，徵詢所有基層黨員交換意見，認為我們2024要勝選是很有機會的，強調最強母雞就是是侯友宜，她也是因為在這樣的基礎下，選擇站出來跟大家共同團結，國民黨不能再浪費時間，相信團結就能勝選。

國民黨彰化縣黨部今舉行新任主委布達典禮，包括縣長王惠美、副議長許原龍等各級民代超過百人到場。（吳建輝攝）

要接下彰化縣黨部主委的擔子其實相當沉重，每年至少要負責募款600萬元以上，才足以支付人事和行政辦公廳舍經費；謝衣鳯出身政治世家，媽媽是前立委鄭汝芬，弟弟是彰化縣議會議長謝典林，擁有政大經濟學博士的高學歷，這屆立委勝出，規畫繼續拚下任，不少人也看好她是未來彰化縣長人選。