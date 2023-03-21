工作佔了我們生活很大一部份，如再遇上慣老闆，不僅讓自己工作量增加，更容易壓力過大間接影響到身心健康，小孟老師在臉書上分享容易壓榨員工的前3名星座，依序是天蠍座、牡羊座、摩羯座容易讓員工做超過自己工作量的事物，不禁讓他們感覺到被壓榨。
▍第三名：摩羯座
摩羯座的老闆個性較急沒有安全感，因此摩羯座老闆即使下班回到家，當想起任何事物還是會打電話給員工，不知不覺讓員工非常有壓力。
▍第二名：牡羊座
牡羊座的老闆是那種什麼事情都想要員工幫忙處理一下的人，即使非常簡單的事也是如此。有些牡羊座老闆會看重員工很有才華，就會請他們多做一些雜事，不禁會讓工作的人認為被壓榨。
▍第一名：天蠍座
天蠍座不但很聰明，且口條也非常好，想請員工幫忙做事時會對他們說好聽的話，例如，我很看重你、我會提拔你等，所以要多做一點，不知不覺員工就做了很多事情無法脫身。
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