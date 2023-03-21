美國矽谷銀行及瑞士信貸倒閉危機造成全球股債市動盪不安，市場避險情緒上揚推動資金撤離風險性資產、尋找較安全的避風港，美國公債及投資等級債因此迎來大量資金流入。美國10年期公債殖利率從9日的逾4％，短短一周內一度跌破3.5％。

統一投信指出，隨著聯準會升息步入尾聲，長天期公債及投資等級債殖利率通常會持續下滑。而投資等級債中的高評級債券，不僅避險效果近似公債，還能提供較高的息收報酬，建議投資人可透過定期定額布局高評級債。

以彭博美元計價全球投資等級公司債總報酬指數為例，過去4次聯準會升息循環中，無論投資人從倒數第4次升息開始定期定額投資等級債，還是最後一次升息才開始布局，只要持續定期定額至首次降息，4個升息循環末段的平均報酬率均逾1成、最高甚至逾16％。

統一投信表示，近期除息的統一美債10年Aa-A ETF(00853B)具美元計價、優先償債順位及高評級三大優勢，可作為投資人降低投資組合風險的工具。最近配息金額自估值調升至每單位0.35元，年化配息率高達4.84％。

統一投信指出，統一美債10年Aa-A ETF因配息來源為海外所得，投資人免繳健保補充保費，且若配息金額未達百萬元，不計入基本所得。2026年底前，在上市櫃市場交易債券ETF時，還能免證交稅。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，近期金融機構先後出現倒閉風波，歐美政府迅速介入，聯準會也緊急向市場挹注大量流動性。市場也一改先前預期，轉而認為聯準會將放緩鷹派升息腳步。

雖然目前危機被控制，未釀成大規模風暴，但許雅惠認為市場恐慌情緒短期內可能將持續，使債市震盪時間拉長。若聯準會甚至提前降息，將使公債及投資級債殖利率快速下滑，有望為投資人帶來額外的資本利得。