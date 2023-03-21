維斯塔格在過去曾經發動十多起的控訴，並命令蘋果在愛爾蘭補繳130億歐元稅款，以及命令亞馬遜在盧森堡補繳2.5億歐元稅款。她表示，這些跨國企業與歐盟國家的稅收協定，等於是非法的稅務減免。

儘管維斯塔格的控訴曾遭到打擊，她指出，這些(非法)稅務規畫依然存在。

維斯塔格在歌本哈根的一場會議上說，已經對2014年至2018年期間所有成員國的稅務規定進行深入調查，「我預計這將導致對部分成員國進行新一波調查」。

專委沒有明指要調查哪一家跨國公司或哪一個國家。

維斯塔格為自己的裁決進行辯護，成績為好壞參半。此前歐洲一家下級法院撤回了她對蘋果、亞馬遜和星巴克的罰款裁決。

但是也有法院支持她對法國能源集團Engie的裁決，法院命令Engie對盧森堡政府繳交1.2億歐元的稅款。

而且比利時、愛爾蘭、盧森堡和荷蘭，都為應對她的稅收改革，改變了它們國家的稅收政策。