SCFI上周上漲3.17點，來到909.72點，在900點關卡前暫時踩住煞車，但美西線、美東線、歐洲線運價指數第1季以來，累計下跌19％、18％、32％，現貨價都已跌破航商成本線，使得美國線船隻運能季減13％。
歐洲線合約價談判已結束，由於需求不明、現貨價較低，合約覆蓋率自往年的25％大幅下滑，美國線合約價談判正在進行，本土法人認為預估美西線將貼近成本價，合約覆蓋率從往年的50％大幅下滑。
此外，美國製造商及批發商延續激烈的去庫存，預估此波主動去庫存將延續至第2季，之後進入被動去庫存，若終端零售銷售轉趨疲弱，主動去庫存可能需延長1季。
貨櫃三雄去年第4季財報陸續反映運量及價格下滑的情形，萬海(2615)最先出現虧損，長榮(2603)、陽明(2609)獲利驟減。目前需求及營運結構未轉佳，尤其近2年來積極擴張將面臨更大的虧損壓力，保守看待貨運航運今年獲利。
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