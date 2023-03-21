民進黨區域立委初選登記第2天，挑戰「5連霸」的現任立委陳亭妃，今天上午單槍匹馬前往台南市黨部完成第三選區立委初選登記，除提出12大政見外，還強調「25年前的陳亭妃，和25年後的陳亭妃，永遠不改初衷」，將全力爭取連任。

陳亭妃表示，她從23歲踏入政壇以來，經常開玩笑跟周邊的朋友說，自己雖然資深，但仍是目前台南市最年輕的立委。她還強調，「25年前的陳亭妃，和25年後的陳亭妃，永遠不改初衷」，唯一改變的是越來越有勁、越來越有活力，「這些動力都來自選民支持的力量，才能每天衝衝衝」。

陳亭妃說，當立法院開會時，她每天幾乎都是5點起床，趕第一班高鐵到台北，我們都是「Team Taiwan、挺台灣！」的一員，爲地方打拚、發聲、努力爭取建設的成績單，絕對讓選民有感且引以為傲。

陳亭妃認為，台南市第三選區安南區、北區不只有工業和農業混合發展，還有文化古蹟、觀光美食，她提出的12大政見，涵蓋交通、教育、文化、農業、經濟發展等面向，期待透過點線面的串聯來呈現。