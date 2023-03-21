杭州中院微信公號21日消息，經大陸最高人民法院核准，浙江省杭州市中級人民法院21日依照法定程序對浙江省杭州市殺妻碎屍案被告許國利執行死刑。檢察機關依法派員臨場監督。

消息指出，2021年7月26日，杭州市中級人民法院以故意殺人罪判處許國利死刑，剝奪政治權利終身。許國利上訴後，浙江省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核認為，第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法核准對許國利判處死刑的刑事裁定。

全案發生在2020年7月5日凌晨，被告許國利因家庭生活矛盾，在杭州市江干區三堡北苑家中，趁來姓妻子熟睡之際將其殺害，用美工刀、切割機、絞肉機分屍後，分散拋棄，部分身體組織用馬桶沖入化糞池。

許國利作案手法過於殘忍，公安部門一直沒有透露細節，不過就在二審之後，有知情人士首度披露一些具體細節。

起初許國利偽裝成功，當年7月4日妻子失蹤後，警方一開始沒有懷疑他，只在各種途徑尋找蛛絲馬跡。直到7月22日，警方連續25小時抽取社區化糞池38車糞水沖洗、篩查後，發現疑似人體組織。

知情人士透露，辦案人員發現多塊皮膚組織，拼湊起來約有數百平方釐米；在化糞池裡，還找到了一點內臟組織。經DNA比對係死者人體組織，許國利成為第一嫌疑人。

經過審訊，許國利坦承罪行，他給妻子在臨睡前牛奶下藥，趁其昏睡之際將其悶死，然後將妻子皮膚肌肉組織切塊分割後，再經絞肉機粉碎，用馬桶沖走。而骨骼組織因當晚處置不便，隔天下午趁著女兒外出，用電鋸切割粉碎，再分頭扔到社區垃圾桶內，與各類廚餘生活垃圾混雜一起，一併送至杭州天子嶺填埋場。以致警方苦苦搜尋一無所獲。原本找不到遺體殘骸，沒有證據，對偵查工作非常不利。

專案組只能透過社區化糞池檢獲極少部分人體組織入手，然而過程也不順利，正值杭州40度高溫天，人體組織細胞核多已溶解，最終專案組是藉由細胞核中還保存相對完整的線粒體鑒定，才辨明受害人身分。

據報導，許國利坦承，事先買了三四把美工刀，現場作案切割的那一把丟掉了。電鋸這些也都被許國利破壞後丟棄。只有用來粉碎的絞肉機還在，但是上面沒有找到任何人體組織，難以作為證據。

作案現場無攝像頭記錄，無旁證、書證；死者的屍體、作案工具等也都在案發後遍尋不著，關鍵的軀幹骨骼也都沒下落，導致案犯的殺人分屍過程很難還原，無法形成證據閉環。

許國利雖然交代犯罪過程，但法律特別規定，如果只有自白供述但沒有其他充分證據不能認定犯罪。所以在一審之前，許國利仍心存僥倖，認為可以免死。他取得小女兒「沒有媽媽了！不能再沒有爸爸」同情證詞，希望靠在法庭認罪悔罪態度爭得從寬處理。但一審結果令他恐懼，獲判死刑時，當庭急得大喊：「事情不是這樣的，這是假的！」二審時，許國利推翻之前供詞，辯稱之前的有罪供述是因為公安的疲勞審訊，他沒殺人。但未獲後續上級審採信。據悉，杭州一般是採取注射方式執行死刑。