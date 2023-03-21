有位神似孫協志（右）的粉絲，表示從小喜歡的是王仁甫。（中視提供）

《飢餓遊戲》邀請粉絲同樂。（中視提供）

去年金鐘57的新增獎項「節目人氣獎」，由粉絲親自票選，中視《飢餓遊戲》獲得9萬多票，為感謝忠實觀眾幫忙衝票，製作單位特別回饋粉絲，精心企劃「粉絲同樂會」，抽出30位鐵粉上節目與主持群組隊玩遊戲，粉絲可以選擇加入哪位主持人的隊伍。30位粉絲中，有位粉絲讓王仁甫印象特別深刻，因為這位女粉絲去年被診斷出癌症後開始化療，身體不適時都靠著《飢餓遊戲》渡過低潮期，藉著節目忘卻化療副作用帶來的痛苦，她更是短短一年的時間把六年來節目300多集都看完。

這次幸運被抽中上節目，她還如願跟自己的偶像王仁甫同隊，錄影前一晚完全興奮到睡不著覺。這次與粉絲同樂對王仁甫來說別具意義：「做綜藝節目這麼多年，最希望的就是能帶給大家正能量」，孫協志則覺得這是身為藝人最大的價值，因為能帶給觀眾快樂與能量。另外，有一位女粉絲則因為長相引起五主注意，孫協志一看也覺得相似度很高：「有一個粉絲長得很像我，但她卻是仁甫的粉絲」，但王仁甫不忘套話：「你是不是來臥底的」，但這位女粉則是真誠地強調：「沒有！我從小喜歡的都是王仁甫。」

遊戲過程，王仁甫驚覺30位粉絲都隨著喜歡的主持人，而有不同的特性，「我發現喜歡我的粉絲都足智多謀，每個都是軍師，跟這群人在一起好有安全感」，孫協志則做出結論：「這就是物以類聚！像我們橘隊就完全相反，大家都很隨遇而安。」對粉絲而言，能與偶像貼近錄影，可能一輩子只有這麼一次，有人是拼命到跌倒受傷，讓蔡黃汝很感動，「粉絲為了讓我能吃到東西，跌到了還是繼續努力，讓我很心疼。」與峮峮同隊的粉絲則原本只是球迷，因為她才開始看《飢餓》：「我從來沒想過有人會因為喜歡我進而來看節目。」充滿歡樂的「飢餓遊戲粉絲同樂會」預計在4月底播出。