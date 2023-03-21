近期由於疫情、烏俄戰爭等因素，食材價格漲不停。基隆市政府發表示，兒童是未來的主人翁，不能因為食材上漲而攝取不到足夠營養，因此基隆市政府將於112學年度，也就是今年暑假後的新學期開始，加碼2000萬元補助提升基市國中小學營養午餐菜色，不增加家長負擔，也讓孩子吃得健康開心。

基隆市政府發言人余治明（右）及教育處長劉美蘭（左）表示，將加碼2000萬補助提升基市中小學營養午餐菜色，讓孩子攝取足夠營養，並把關食安。（張志康攝）

基隆市政府發言人余治明指出，近年來，受到新冠疫情和俄烏戰爭的衝擊，國際糧食供應短缺，原物料價格上漲，民眾的經濟壓力也隨之上升。國以民為本，民以食為天，食物是當前最基礎的民生需求，民眾可以感受到即使是同一家店的便當，在近幾年內的變化也是相當明顯，可能是漲價、菜色減少甚至縮水。

余治明表示，兒童是國家未來的主人翁，特別是在最需要成長發育的時候，必須要攝取充足的營養，而市府期望讓孩子的營養午餐，不要因為食材物價波動，影響午餐菜色。因此為了維護及提升學校午餐品質，從112學年度起，也就是今年暑假結束後，市府將加碼補助2000萬元給基隆的國中小學，提高午餐點心頻率及增添菜色品質，讓學校午餐有豐富多樣的內容。另外對於弱勢學童仍維持全額補助，照顧艱困家庭的孩子。

基隆市教育處長劉美蘭表示，民生物資不斷上漲，而學童的營養和學校午餐食安把關刻不容緩，市府已設置把關機制，供餐學校或廠商每日都需將菜單、食材及標章(三章一Q)等相關資訊，上傳到「食材登錄平台」，公開菜單及食材資訊，讓家長了解學生每日午餐內容。此外也針對各校辦理午餐訪視，滿意度較低學校，邀請專家委員到校輔導改善午餐品質，加上這次加碼補助2000多萬元，讓自設廚房的午餐費由原本的50元提升至60元，團膳學校部分由60元上升至70元。

基隆市八斗國小營養午餐。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

至於營養午餐是否受到蛋價、缺蛋影響？劉美蘭回應，確實有受到影響，但基隆市營養午餐配有15位營養師，會用豆類以及魚類的方式替代調配，務必讓孩子攝取足夠的營養，請家長放心。

基隆市武崙國小營養午餐。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

劉美蘭強調，受疫情衝擊，百工百業都需要時間復甦，尤其經濟弱勢的家庭備受艱辛，所以市府以不增加家長負擔的方式加碼補助午餐費用，讓孩子們在成長階段都能享用充足營養又美味的午餐，讓孩子吃的開心，健康成長。