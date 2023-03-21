品牌大使肖戰以輕鬆優雅的模樣演繹TOD’S 2023春夏系列。（TOD’S提供）

在米蘭時裝周上大獲媒體、現場民眾大量關注的肖戰，日前攜手劉詩詩以代言人之姿搶先穿上TOD’S 2023春夏系列新品，前者以棕色襯衫搭配同色系長褲，腰帶則繫著編織腰帶呈現輕鬆隨性的面貌，後者則以粉嫩色系的西裝套裝亮相，柔嫩的色系削弱服裝俐落的剪裁，在結構系的線條下增添女性的柔美氣質，形塑義式優雅的春夏穿搭典範。

品牌大使劉詩詩以粉嫩的套裝演繹春夏的優雅氣息。（TOD’S提供）

本季品牌創意總監Walter Chiapponi已過去在鄉村的回憶為靈感製作男裝系列，女裝部分則以義大利的夏季景色為靈感，因此本季色調多採用自然的色調，前者以大地色系為基調，後者則加入裸色、米色，點綴部分紅色、紅色等重塑極簡主義風尚;服裝的廓形方面俐落簡潔，以此讚頌義大利的建築、自然景觀。

TOD’S T Timeless棕色圓筒包，5萬6900元。（TOD’S提供）

TOD’ST Timeless黃色迷你托特包，6萬3300元。（TOD’S提供）

TOD’S T Timeless白色迷你托特包，6萬3300元。（TOD’S提供）

配件部分，品牌標誌性的T Timeless系列推出全新迷你小包，以及極具夏日風情的拉菲草編織材質的草編包外，因熱播美劇《艾蜜莉在巴黎》而爆紅的圓筒包也再度回歸，本季品牌將包身線條修飾得更加圓潤，在包身側面運用三個皮件疊加手工縫製而成，增加包身的層次;鞋履方面則有夏季必備的涼鞋、拖鞋，品牌巧妙運用厚膠底打造，使得穿上它可以悄悄長高卻不能輕易被識破;Kate飾釦的涼鞋僥運用皮革修飾腳背線條。

TOD’S 淺卡其豆豆穆勒鞋，2萬4100元。（TOD’S提供）

標誌性的豆豆鞋則在本季推出全新尺寸的圓錐形橡膠豆豆外，舒適度提升也，也延伸出穆勒鞋版本以及增加黑色新色;肖戰私服經常選穿的皮革運動鞋、休閒鞋，則在本季推出亮眼的全新配色如現代經典的白、灰、黑撞色設計，在側面皮革、後腳跟等則有TOD’S標誌、T Lion 標誌及搭配豆豆元素，細節滿滿輕鬆增加日常穿搭的完整度。

TOD’S T Timeless手工草編肩揹包，9萬7900元。（TOD’S提供）

TOD’S 棕色托特包，6萬6900元。（TOD’S提供）