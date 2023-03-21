清明節即將到來，民眾都會準備應景祭祀食品，新北市衛生局近期抽驗94件應景食材，檢驗是否添加超額的防腐劑、漂白劑、殺菌劑、總黃麴毒素、農藥殘留等項目，其中有9件商品不合格，市府已命其下架回收，並依「食品安全衛生管理法」開罰或移請各所轄衛生局依法處辦。

衛生局副局長許朝程表示，抽檢項目有潤餅皮、花生粉、生鮮蔬果、糕粿產品及豆製品等產品，6件違規商品是「豆干」、「香干」、「大溪黑豆干」及「素雞」等豆製品，驗出防腐劑苯甲酸或殺菌劑過氧化氫，不符合食品添加物使用範圍和限量標準，市府已依食安法開罰3萬元。

另3件違規產品則含有「香菜」、「美國富士蘋果」及「陽光金圓頭奇異果」等生鮮蔬果類，檢驗出農藥殘留不符，也依食安法處6萬元以上至2億元以下罰鍰，並依法開罰或送衛生局處辦。

許朝程說，違規食品添加物是防腐劑苯甲酸和殺菌劑過氧化氫，苯甲酸雖可使用在肉製品、醬菜、豆皮豆乾、醃漬蔬菜，但用量不得超過0.6g／kg，食用過多可能會造成腸胃不適等症狀；過氧化氫則可使用在豆製品，但不得殘留，服用過量可能會有噁心、噁吐、腹脹和腹瀉等狀況。

許朝程表示，產品另有檢驗出殘留農藥殺蟲劑「Carbaryl加保利」、「Chlorpyrifos陶斯松」、「安丹Propoxur」、「Etofenprox依芬寧」及殺菌劑「Pyraclostrobin百克敏」，但對哺乳類動物毒性很低，人體也可自行排出。

衛生局呼籲，民眾選購食品時，需挑選信譽優良的供應商或商家，索取進貨憑證或檢驗合格證明，選購蔬果時也可看有無政府輔導標章，建議多幾道清洗手續，避免蔬果表面殘留農藥汙染果肉，詳情可參考衛生局網站（食安資訊-小知識：蔬果選購及清洗原則：https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail＆node=1056）。