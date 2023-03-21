社區感染猴痘風險持續升高！疾管署公布，國內今天再新增3例猴痘本土病例，分別居住在新北市、苗栗縣、宜蘭縣，均為30~40歲年輕男性，且均為社區散發個案，傳播鏈多條，感染源不明。國內至今已累計16例猴痘病例。疾管署副署長羅一鈞表示，今天下午開始，將提供猴痘疫苗接種登記，第一階段開放3000人登記，最快明天開打。

圖疾管署提供

疾病管制署今日公布國內新增4例猴痘確定病例，為3例本土、1例日本境外移入個案，均為北部本國籍男性，年齡介於30多歲至40多歲，發病日介於今年3月3日至3月5日。因身體陸續出現發燒、鼻塞、頭痛、疲倦、口腔潰瘍、腹瀉、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月14日及3月15日確診陽性。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診16例病例，分別為10例本土，及6例境外移入；確診病例均為男性，年齡介於20多歲至50多歲間，中位數約30多歲，以性接觸感染為主。

羅一鈞表示，今日新增的3名本土個案，彼此之間沒有關聯性，且與先前的本土個案也無關連，屬於社區散發個案。目前共匡列14名高風險接觸者，其中包括6人是同住者，8人非同住，都會持續監測。

羅一鈞表示，目前國內的猴痘本土病例都沒有找到彼此的關連性，全數屬於散發個案，無法確認任何群聚事件出現，無法透過疫情調查找到彼此關聯性。因此提醒，社區傳播風險持續提高，病例數沒有每周倍增，但評估社區民眾感染風險持續提高，因此希望有高風險性行為，應接種疫苗。

疾管署今天公布合作的疫苗接種醫院，圖疾管署提供

疾管署也公布，自今日起開放「近6個月內曾有高風險性行為民眾」猴痘疫苗接種意願登記。並設置6家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。

羅一鈞表示，欲接種民眾，必須先登記，最早開打日為明天，包括部立桃園醫院，周四則有亞東和市立大同醫院。疫苗共準備2500人份，考量疫苗接種有2成爽約率，因此開放3000人登記，每周希望750人次的名額提供民眾接種。

羅一鈞表示，請民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)，自今日下午3時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台(https://mpox.cdc.gov.tw/)」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。

羅一鈞也提醒，一定要先登記，若沒有登記也沒收到預約信，直接跑到醫院掛號，可能不知道是哪個門診，或即使到了醫院，了也沒有疫苗可打，「這步驟不要跳掉」。

接種疫苗後，會記錄在疫苗小黃卡。圖疾管署提供

疾管署強調，為有利於後續安排登記民眾的接種服務，請民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。完成意願登記後，疾管署將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號。請民眾於收到可預約掛號通知後，儘早至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。