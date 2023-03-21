遊戲業者需要串流技術供應商的協助，以幫助他們大幅提升成本效益。透過將硬體規格需求轉移到雲端環境上，遊戲業者可以使玩家在電視、手機等任何裝置上、任何場景下體驗他們最喜愛的遊戲，並以 4K 超高解析度呈現串流影像。這有助於遊戲公司觸及新的受眾、開啟新的商業機會，並改善客戶體驗。

優必達借助Google Cloud全球性的服務規模、GPU和VM資源，以及在資料、人工智慧（AI）與機器學習（ML）領域方面的專業知識，期望提升其在雲端遊戲、流行時尚、房地產、汽車等產業領域上，所提供的雲端串流以及隨選服務的品質及效能。

優必達受專利保障的GameCloud解決方案，將於Google Cloud Marketplace提供使用，增加對有意在全球發布內容的遊戲商之支援。

優必達將利用Google Cloud開放式的基礎架構、強大的安全防護網，以及在資料、人工智慧和機器學習等領域的專業知識，提升全球雲端遊戲發送的效率。

優必達創辦人暨執行長郭榮昌表示，雙方的合作能使遊戲開發商更輕鬆的將高擬真與互動式的內容發布到全球任何裝置上，包括主機電腦、行動裝置、平板電腦、IPTV和VR/AR頭戴式裝置。