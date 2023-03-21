超夯韓國女團BLACKPINK3月18日及19日在高雄開唱，一票難求，游姓嫌犯趁機以3個化名在網路社群平台宣稱可以「原價」販售演唱會門票，待被害人匯出訂金後，再以各種藉口要求被害人加價購買，詐騙所得40多萬餘元，警方16日將游男查緝到案，移送桃園地檢署偵辦，已被收押禁見。

游男用化名在演唱會求票版上表示能原價販售BLACKPINK演唱會門票。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

刑事局電信偵查大隊與桃園市政府警察局刑事警察大隊、台中市政府警察局第三分局及霧峰分局組成專案小組，主動介入偵辦，並報請臺灣桃園地方檢察署指揮擴大追查，追查中發現游嫌在臉書中化名「黃x甄」、「黃x禎」、「張x潔」，主動私訊求票粉絲接洽，再透過LINE進行聯繫。

游嫌透過「可以面交」取得買票粉絲信任，並要求先付訂金，待粉絲付完訂金後，又以想早點收到票需付全額票價為由，再要求匯款，BLACKPINK粉絲見偶像心切，加上演唱會太熱門，只好匯款，沒想到到頭來卻是一場空。

專案小組比對被害人所提供資料進行分析後，終於查出32歲游姓犯嫌涉有重嫌，鎖定其租屋處所後，3月16日將其查緝到案，經移送臺灣桃園地方檢察署檢察官訊問後，認其嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯行之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方表示，初步清查已有10多位被害人被騙，游嫌詐騙所得超過新台幣40萬元，相關被害人及財損金額持續擴大清查中。

刑事局指出，針對近期臉書、LINE社群中的詐騙犯嫌進行查緝，並呼籲有購票需求民眾慎選購票平臺，勿聽信網路傳言並私下交易，以免上當受騙，造成財產損失。