國民女神賈永婕日前參加BLACLPINK（BP）在高雄的演唱會，卻遭指是站起來擋住後方視線的幫兇，之後更有人爆料賈永婕當日聊天聽起來對BP並不熟悉，拿的疑似是公關票。對此，網紅陳沂發文，表示名人拿公關票或有特權很正常，但就她所知，一位「演藝圈超級大前輩」從來不用特權買票，就算看熱門球賽也幾乎都自己買，有人問是不是瓜哥（胡瓜）？她默認笑回：「累積蹭飯美談扣打（額度）」。

陳沂今(21日)發文說，這次BP演唱會爆出許多名人藉由特權拿到公關票的爭議，「很多人說這很正常啊，社會就是這樣，人脈也是一種資產。我不否認，社會就是這樣，但我不喜歡這樣！」她的媽媽陳雪芬原本是律師，後來選上市議員還連任三屆，陳沂回憶過去因為母親身分確實會有特權，「當有一定社會地位的時候，特權不是自己去要的，是人家會主動給妳」。

陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂強調，因此她過去都會拒絕用這種特權，除非在不影響別人、又急需要的時候「有限度」的使用，例如某年頒獎典禮她很想見到金城武，便請媽媽幫忙拿觀眾席的票圓夢。話鋒一轉，陳沂說，自己也認識一位演藝圈A咖，「其實以他的輩份和人脈，根本說一聲票就送到他面前了」，但他從來不用特權買票。

陳沂默認文中提到大前輩是胡瓜。（圖／翻攝自陳沂臉書）

況且，這位A咖若迫不得已必須請人幫忙時，也會堅持要自己埋單，絕不當「免費仔」，陳沂補充：「題外話，文中提到的演藝圈超級大前輩，BLACKPINK四公主，每個都認識，還可以跟妳大聊的那種」，引來網友狂猜是陳沂多次誇過的胡瓜，她默認是在累積蹭飯美談額度，由於她先前分享拿到胡瓜的開工紅包，還有胡瓜的種種善舉，就曾開玩笑說：「以後我肚子餓就來寫瓜哥美談蹭飯吃好了」。