大陸業內專家20日在上海舉辦「2023年鉑金市場新媒體培訓班」上表示，今年春節到元宵節期間大陸黃金消費呈現快速回暖勢頭，同時2023年的鉑金需求也將大幅增長。世界鉑金投資協會中國市場研究負責人張文斌說，尤其隨疫情防控措施優化，大陸首飾消費將增長，預計2023年鉑金需求增幅將達15％，而全球今年全球首飾的鉑金需求也將增長2％的60噸。

根據中新網引述北京黃金經濟發展研究中心主任，中國黃金報社黨委書記陶明浩表示，從2013至2022年，大陸一直保持全球最大黃金消費國地位。去年大陸市場在全球金飾總需求中占比超過27％，同時也是全球最大的鉑族金屬消費市場，大約占全球總需求量的3成。

陶明浩指出，根據中國黃金協會數據顯示，今年春節到元宵節期間，大陸黃金消費年增18.2％，呈現快速回暖勢頭，已基本恢復至2019年同期水準。

陶明浩說明，去年上海黃金交易所全年的黃金成交量共計約3.88萬噸（雙邊）、年增率11.49％，成交額15.18兆元（人民幣，下同）、年增16.06％；鉑金成交量約124.37噸（雙邊），年增率3.1％，創下從鉑金業務上線以來的歷史新高，讓全年成交額達到261.31億元（雙邊）、但年減0.78％。同時當年度的大陸生產黃金372.048噸、年增13.09％。