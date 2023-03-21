研討會邀請其他縣市及產官學界互相交流。（呂健豪攝）

新北市長期推動道路人本環境的改善，成果獲得中央肯定，因此市府也在今（21）日舉辦「2023市區道路人本環境推動」研討會，與其他各縣市及產官學界交流，副市長朱惕之表示，市府團隊至今已完成55所學校通學環境改善，今年預計達到80所，另外持續針對人行道通行環境持續作改善，讓新北的城市環境越來越好。

朱惕之表示，自市長侯友宜上任以來，指示導入以人為本的道路通行思維，要求市府團隊跨局處合作，朝安全、友善、無礙的人本環境為施政方向，因此推動「減法工程」，4年來拆除36座使用率低的人行陸橋、封閉4座地下道，重現城市天際線，也提升人行安全。

此外，通學環境改善也是市府的施政重點， 4年來已經完成55所學校通學環境的改善，完成包含透水鋪面共1萬9000平方公尺的改善，同時針對佔用道路的開關箱、變電箱等設施，與台電、中華電信合作移設，後續預計持續推動至少達80所學校以上。

由於新北市部分道路較為狹窄，因此常見人行道有變電箱阻礙、機車停放等問題影響通行環境，市府近幾年來也陸續進行變電箱移設以及停車格設置，希望有秩序的逐步改善人行道的合作，最重要的是，新北市環境多元，有許多層次需要溝通，市府也會持續與民眾一起努力。

在城市美學的部分，朱惕之說，過去府中雙城透過2軸線、3廣場，並與民眾溝通、跨機關合作後，已經看到成果，而三鶯地區也陸續完成陶藝山水四條路徑的相關改善，未來將持續針對三重、蘆洲等地做後續相關規畫，包含已在施工中的空中大學校園開放與人行環境整體改善計畫，其他核心區域也持續改善。

養工處補充，市府有計畫地推動改善通學廊道、人行道鋪面等政策。例如4年來更新12萬1411平方公尺的人行道鋪面，部分人行道更採「管式紙模透水工法」施做，導入環境永續觀念，兼併改善夏季都會區熱島效應問題。

工務局長祝惠美表示，本次研討會邀請產官學界專業人士進行專題報告，透過分享執行經驗，讓第一線工程人員可以相互交流實務經驗、切磋精進，提昇專業技術和工程品質，並與各縣市政府持續精進人本環境改善，讓友善通行環境持續普及全國各個角落，打造友善共好之人本通行空間。