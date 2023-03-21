據美國之音報導，美國國務卿布林肯美東時間20日在公佈國務院發表的2022年度《各國人權報告》時說，北京還在繼續它的侵權行為，包括在新疆犯下種族滅絕和反人類罪」，並在西藏、香港和大陸其他地方壓制基本的人權與自由。在美國發表年度人權報告之際，北京搶先發表了有關美國人權情況的報告，炮轟美式民主。布林肯承認，在人權方面，美國有自己的挑戰，但美國願意公開面對，而不是試圖掩蓋或是假裝它們不存在。

布林肯：2022年，全球人權狀況繼續倒退

報導稱，美國國務卿布林肯星期一在國務院的例行記者會上談到國務院2022年度《各國人權報告》時說，這份報告對全球近200個國家和地區的人權狀況進行了「事實客觀和嚴謹的統計」。「這份報告表明，在2022年，在每個地區的國家，我們繼續看到人權狀況倒退、公民空間關閉以及對基本人類尊嚴的不尊重。」

中共繼續其侵權行為

布林肯在發佈會上除了談到俄羅斯和伊朗等國家侵犯人權的情況外，也專門提及中國的人權狀況，「中華人民共和國繼續它的侵權行為，包括針對維吾爾人犯下的種族滅絕和反人類罪、對藏人進行的鎮壓、在香港打壓基本權利以及把那些在中國大陸行使基本自由的個人作為打擊的目標。」

這份人權報告說，主要針對穆斯林維吾爾人和其他少數民族和宗教少數群體成員的「種族滅絕和反人類罪」還在新疆繼續。

這些罪行包括任意監禁或以其他方式嚴重剝奪超過100萬平民的人身自由，強迫絕育、強迫墮胎以及強制墮胎和更嚴格地執行國家計劃生育政策；強姦和其他形式的性暴力和基於性別的暴力；大量被任意拘留的人遭受酷刑；以及迫害，包括強迫勞動和對宗教或信仰自由、言論自由和行動自由的嚴厲限制。

報告還提到其它嚴重的人權問題，包括政府的任意或非法的殺人行為、政治犯、針對其他國家的個人進行跨國壓制、缺乏獨立的司法、對言論自由和媒體進行嚴格的限制、政府官員腐敗等等。

巴克萊：美國正在跟蹤有關中共摘取器官的指稱

這份報告還簡要提及摘取器官的問題。報告說，「一些活動人士和組織指控政府強行摘取良心犯的器官，包括法輪功修煉者和在新疆被拘留的穆斯林。」

負責民主、人權兼勞工事務的代理助理國務卿艾琳·巴克萊(Erin Barclay)在發佈會上被問到國務院將採取什麼行動來制止這種行為時說，美國正在跟蹤這個問題，「摘取器官一直是人權報告的一部分。報告裡面已經提到了這個問題。我們將繼續把它作為一個範圍廣泛的人權和人口販運問題來加以關注。」

布林肯：願意公開面對人權方面的挑戰，而不是掩蓋

在美國國務院發表這份報告之際，中國外交部也在同一天搶先發表《2022年美國民主情況》。報告說「2022年，美國持續陷入民主失真、政治失能、社會失和的惡性循環。」

巴克萊在被問到中國對美式民主提出的批評時說：「我們始終歡迎對我國人權狀況進行評判，只要它是可信的、基於事實的和客觀的。我們定期把自己置於聯合國各種程序的（審核），例如人權理事會的普遍定期審議。我們最近向《消除種族歧視公約委員會》和其他條約機構提交報告。所以，正如國務卿所說，我們不會掩蓋我們的問題。我們闡明它們，並努力在我們自己的國家改善它們。」

布林肯國務卿在講話一開始就提到，這份報告雖然是向外看，評估世界各國的人權狀況，但我們知道美國在人權方面面臨著自己的一系列挑戰，「我們願意公開面對我們的挑戰，承認我們自己的缺點而不是掩蓋它們或假裝它們不存在，這就是我們和其他民主國家（與其他國家）的不同之處。」

人權報告不是要說教或是羞辱其他國家

布林肯還表示，重要的是，這份報告對每個人，不管是美國的盟友願意夥伴還是與美國有分歧的國家，都採用相同的標準，「這份報告的目的不是說教或羞辱，而是為那些在世界各地為捍衛和維護在許多方面受到威脅的人類尊嚴而努力的人提供一個資源。」

布林肯提到，他每次都站在講台上公布國務院的人權報告，是因為這份報告體現了人權對美國外交以及對一個開放、自由、繁榮和安全世界的願景的重要性，「人權是普遍的。它們不受任何國家、哲學或地區的定義。它們適用於任何地方的每個人。」

根據美國國會的要求，美國國務院從1976年以來開始發表國別人權報告。