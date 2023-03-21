世界羽聯在21日公布的最新世界排名，寶島男單一哥周天成、女單一姐戴資穎的世界排名小小下滑一個名次，周天成為男單世界第6，小戴則是女單世界第4。

戴資穎在甫落幕的全英羽球公開賽於4強賽力拚3局飲恨後來的冠軍、韓國安洗瑩，但兩人之間精彩的過招令球迷感動，賽後雙姝也交換比賽中使用的頭帶，戴資穎在本周最新世界排名以91745分從第3小退至第4，在全英賽獲得亞軍的中國大陸好手陳雨菲，則從第4上升至第3，全英賽奪冠的安洗瑩維持在世界第2，不過和現任世界球后、日本山口茜之間的積分差距不大，山口茜10萬2713分，安洗瑩9萬8953分，兩人差距僅3760分。

台灣第2女單許玟琪世界排名持平在第16，白馭珀從第28名上升到第25名，宋碩芸從第35前進到第34。

男單世界第1仍是丹麥安賽龍，周天成則從第5小退至第6，王子維維持在第24，林俊易則從第31上升一位到第30。

雙打部份台灣沒有組合在世界前十，不過3組男雙名次都有提升，盧敬堯／楊博涵本周上升一位排在第13，李洋／王齊麟也是前進一位，目前排世界第16，李哲輝／楊博軒進步3個席次來到第23；女雙鄧淳薫／李佳馨也提升了4名，位居世界第26，許雅晴／林琬清第38，張淨惠／楊景惇第42。