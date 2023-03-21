國民黨總統、立委提名回歸黨中央提名委員會進行，並邀請黨內新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕以及桃園市長張善政等4直轄市長加入。台北市長蔣萬安20日出席催生政策記者會，終於正面回應稱，面對接下來的挑戰，大家就是「一起努力，一起承擔」。至於是否能表態，蔣萬安僅表示謝謝，最後還笑說「今天是個開心的日子，多生（小孩）點喔」

朱立倫昨說，國民黨制度本來就有中央提名委員會，委員會由主席召集、副主席邀請重要意見領袖，這次一定會邀請重要縣市首長參與決策，讓提名更為完整。他強調，他會拜會一些長輩，其他人都有電話聯繫，將彙整徵詢意見於周三國民黨中常會報告。

侯友宜昨則表示，相信朱立倫一定會適才適所做妥善安排，他完全尊重主席在提名委員會做適當的安排。蔣萬安昨出席活動時被問及是否加入中央提名委員會，並未回應。

而蔣萬安今上午出席催生助養好住「助您好孕」五力全開記者會，會後受訪被問及是否會加入提名委員會，蔣萬安表示，面對接下來的挑戰我們大家就是一起努力，一起承擔。 並未正面回應是否已加入。