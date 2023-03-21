54歲「凍齡女神」翁虹自亞洲小姐選美冠軍出身，擁有精緻五官及完美身材比例得她，在當年出道後沒多就變躍升女神地位，而她2007年與台灣富商劉冠廷結婚，成台灣媳婦，並生下女兒小水晶；日前翁虹發出一段她以素顏出鏡的影片，展現出她最真實的樣貌。

翁虹日前在抖音平台更新影，與粉絲分享女演員上工及下班後的保養過程，從中可見翁虹穿著居家睡衣，以無慮鏡素顏現身鏡頭前，絲毫不介意 自己最真實的模樣公開，接著從飲食到臉部保養步驟她都呈現給粉絲，影片曝光後，許多網友大讚「翁虹是真的漂亮，關鍵還沒整過容，臉上不會僵硬，而且非常自然」、「果然美人不需要開美顏濾鏡」、「起床的素顏真的好好看」、「50+看著像30多」。

除此之外，經常於抖音上分享與女兒日常的她，可見15歲的女兒劉蒔已經長成亭亭玉立的少女了，更完美遺傳到媽媽的高顏質，近期更有人認為翁虹女兒的外貌激似阿嬌鍾欣潼，更有網友直呼她比媽媽還要美，簡直是「星二代的顏值天花板」。

事實上，翁虹女兒劉蒔先前曾拍古裝寫真，她透露雖拍攝當時橫店天氣非常冷，但她仍相當興奮「希望之後還有機會穿古裝，謝謝媽媽給我這次機會」對此，翁虹也感性說到「很多人都會被演藝圈的光鮮亮麗及虛榮心給迷惑，卻都忽略了當中的艱辛！你在陰冷的天氣只拍了一組寫真就深有感悟，媽媽覺得很欣慰！因為只有深刻體會，才能真正明白每個行業需要不斷的努力」一番話被外界猜測，似乎不排斥女兒出道。