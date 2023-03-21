英國廣播公司（BBC）20日表示，已告訴員工刪除TikTok，除非是有業務需要。出於對數據安全的擔憂，西方各大機構目前對TikTok的立場越來越強硬。

美國之音引述法新社報導，這家英國廣播巨頭表示，在週日向員工發送了一條消息稱：「除非有正當的業務理由，否則我們不建議在BBC的設備上安裝TikTok。」這條訊息指出，「如果你沒有需要TikTok的業務理由，則應刪除TikTok。」

BBC週一告訴法新社，他們「非常重視其系統、數據和人員的安全和保障」。BBC補充說，儘管他們仍然允許出於編輯和營銷目的在其公司設備上使用TikTok，但「我們將繼續監測和評估情況」。

BBC在TikTok上開設了多個主頁，其官方帳戶擁有440萬粉絲。

TikTok是中國短影片分享平台抖音的海外版，母公司是字節跳動（ByteDance）公司。西方當局擔心TikTok用戶數據可能被中國政府官員使用或濫用，近來對這款應用程式採取越來越強硬的態度。

英國上週四宣布禁止在政府設備上使用TikTok。美國、歐盟、加拿大、紐西蘭和印度等國也採取類似措施。

字節跳動長期以來堅稱自己不會將數據保存在中國，也不會與中國政府共享數據。