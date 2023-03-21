高爾宣日前獲Nike之邀到HBL 高中籃球聯賽擔任中場表演嘉賓，特別邀請北一女及新竹光復高中的街舞社成員共同演出，看到台下一票年輕弟弟、妹妹熱情尖叫吶喊應援，讓高爾宣笑說：「在他們面前感覺到自己好像老了！」不料演出到一半竟然出現音樂斷訊意外，高爾宣在台上直接當起主持人串場，還提到媽媽是標準籃球迷，特別愛看現場比賽、感受熱血沸騰的氣氛。

高爾宣日前受邀赴HBL高中籃球聯賽中場表演。（NIKE提供）

高爾宣透露媽媽之前當老師緣故，常看學生為了比賽榮譽而拚勁十足，因此也愛上看球賽；加上知道光復高中籃球隊的陳定杰教練是媽媽昔日學生，因此特別帶媽媽來表演現場，重溫看比賽的感覺，還帶媽媽到後台跟教練相見歡，他笑說：「媽媽一到現場就熱血球迷模式上身，看比賽超投入，而且叫得比學生還大聲！」他還開玩笑說：「我擔心媽媽太投入，所以請他到藝人區坐，結果我的藝人朋友跟我回報媽媽的應援叫聲真的是全場第一，超級青春有活力！」

高爾宣與北一女、光復高中街舞社合作人氣炸裂HBL。（NIKE提供）

而難得受邀到HBL 高中籃球聯賽中場表演，也讓高爾宣腦中閃過高中時打球的熱血回憶，他透露高中時雖然打排球居多，但因為參加比賽時大家為了想贏球而早晚練球的衝勁，讓他頓時拚勁滿滿；而有關注HBL賽事的高爾宣提及自己支持的球員，高爾宣透露：「對淡商的蕭豫玟超級有印象（女籃），賽前就有看到新聞說她要拼30分跟20幾顆籃板，結果她在冠軍賽看了28分29籃板，超級欽佩。」被問到打籃球的技術如何？他自招球技普普，更笑說：「如果1到10分的話，我的籃球技術大概只有2分！因為我超級不會運球！以前打排球比較多啦！」

高爾宣計畫於4月下旬展開海外巡演，除了馬來西亞、香港、加拿大外，更會飛到亞洲各個城市做巡演，他日前心血來潮在IG 限動開放各地歌迷問問題跟歌迷談心，只見限動上歌迷問題天馬行空，被問到30歲想要的生活狀態？高爾宣回覆：「不為錢工作！想當個傲嬌的人類！」而被問到「下輩子還會當歌手嗎？」本身是「貓奴」的他笑說：「下輩子讓我當隻笨貓就好！」值得一提的是，高爾宣談心之餘還行程大放送，被問到大家最關心的「何時開台灣演唱會？」他大方直接公布：「11月！請大家期待！」