中央規劃普發現金6000元發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種方式，對於許多人來說仍是覺得霧煞煞搞不清楚。為了市民權益，自3/22起高雄市民可以在上班時間攜帶身分證、健保卡、金融機構帳號，至各區公所及48處戶政事務所據點，辦理代為上網登記及諮詢。

自3/22起高雄市民可以在上班時間攜帶需要證件，至各區公所及48處戶政事務所據點，辦理代為上網登記及諮詢。 (高雄市民政局提供)

為避免全民普發6000元線上登記壅塞，自2023/3/22（三）8:00起，開放預先登記，在進入 https://6000.gov.tw 網站後選擇「登記入帳」，本人申領者，請填本人資料、本人帳戶；由代領人申領者，請填入代領人資料、代領人帳戶&代領人健保卡號，12歲以下兒童（以生日為基準），可由父母/監護人登記代領，確認資料正確並送出就完成，登記送件後，3/28起可以再上網查詢資料檢核結果。

為了能讓大家登記順暢，避免網路塞車，3/22-3/26登記前五天，將採用身分證/居留證字號尾數分流。3/22開放身分證/居留證字號尾數0、1；3/23開放身分證/居留證字號尾數2、3；3/24開放身分證/居留證字號尾數4、5；3/25開放身分證/居留證字號尾數6、7；3/26開放身分證/居留證字號尾數8、9；市民如要到區公所或戶政事務所諮詢登記，要確認身分證尾數避免白跑一趟。3/27日開始就不限定尾數，隨時都可以登記囉，系統至少開放六個月，所以不用急於一時登記，早領晚領都能領得到6000元，但要注意時程，別讓權益受損。