男星吳尊自團體「飛輪海」出道，近年來將事業重心轉往大陸發展，更曾帶著一雙子女一同登上大陸親子綜藝，俊秀外貌及精實身材，加上對子女及妻子的愛護，備受大批粉絲喜愛，被封為「三好男人」。而經常透過社群媒體與粉絲互動的他，先前曾被網友吐槽以有在健身的人來說他實在太瘦，因此近日吳尊公開一段打網球時的「脫衣影片」證明自己的身材。

吳尊20日在微博上發文表示「學了一年半的網球…迷上了，幸好之前有籃球和健身的底子…這些經歷對學習網球幫助也很大」並透露自己常對孩子們說「學習是對自己最好的投資」，有可能現在用不上，但對未來一定是有好處，努力運動了35年，期待自己再來個35年的堅持，跟家人一起活到老學到老，最後他還強調「P.S. 別再說我瘦了」。

在吳尊公開的影片中，只見他裸著上半身大方展現結實的胸肌、腹肌及人魚線，完美的身材就像是藝術品一樣，打起球來爆發力十足。而網友看到影片後，也紛紛表示「不是瘦，是壮，哈哈哈哈」、「這是哪位帥哥..這身材太好了」、「你最近迷上巧克力色嗎」、「是巧克力8塊肌」、「他的身材真的很令人心動耶，那麼多的腹肌」、「荷爾蒙爆棚，內娛那些白娘瘦一比真的沒眼看」、「這才叫真男人」、「真羨慕他老婆」、「帥到炸裂」意外受到大批網友讚賞。