保誠人壽長期深耕台灣，是第一家也是業界唯一持續關注兒童保護議題的保險公司。在提升兒童理財素養方面，已推廣「CHA-CHING兒童理財教育計畫」超過10年，並自2019年開始推動3年種子學校計畫，繼去年頒發六所小學金牌學校認證，今年再新增6所認證學校。保誠人壽行銷暨數據長趙汝俊於（20）日出席認證典禮，攜手新北市教育局長張明文共同表揚推動兒童理財教育的學校。

研究顯示，成人時期的行為通常在兒童時期養成，包含金錢觀念與理財行為，小學時期的教育對行為養成格外重要註1。因此保誠亞洲公益基金與專家學者合作設計「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，目前於全球已有超過10,000名教師及500,000位學生受惠。保誠人壽自2012年將此計畫引進台灣，2017年擴展深耕校園，至今共培育2,409位師資，幫助49,307位兒童建立正確的金錢理財觀念。

今年，獲得CHA-CHING兒童理財教育金牌認證的學校包含新北市中正國小、中港國小、成功國小、忠義國小、溪洲國小，以及基隆市建德國小，6所學校皆完成CHA-CHING師資培育，並連續3年實施種子計畫，包含兒童理財課程、CHA-CHING周、教案徵選、線上測驗等，幫助孩子從小扎根正確的金錢觀。

保誠人壽行銷暨數據長趙汝俊表示：「理財素養是普惠金融重要的一環，不只大人需要有正確的觀念，小孩子也需要從小開始培養。保誠人壽自2012年開始在台灣推廣『CHA-CHING兒童理財教育計畫』，至今投資超過千萬，期望將兒童理財教育推廣到全台灣。很高興新北市與基隆市率先與我們合作，成為CHA-CHING兒童理財教育的示範城市，一起提供孩子們可以受用一輩子的金融知識。」

新北市教育局長張明文在致詞中表示：「從小培養孩子具備正確理財觀非常重要，12年國教課綱強調生活素養及情境教學，很樂見國際企業保誠人壽持續挹注資源，豐富學校的生活教育並擴大學生們的視野。期望透過這些先發種子師生，將兒童理財教育推展至更多校園、學生、甚至家庭。」

「CHA-CHING ！」是英語模仿收銀機打開錢櫃的聲音，也是保誠亞洲公益基金所設計的兒童理財教案名稱，環繞著「收入、儲蓄、消費、捐獻」為核心概念，設計出精彩的動畫與桌遊。在台灣由保誠人壽與瀚亞投資共同推廣，融入108課綱，發展出適合台灣學生的教案，幫助孩子學習正確的金錢觀念。2019年起進行校園種子計畫，目前已深耕新北、基隆、以及桃園共計25所小學，計畫持續推廣至更多縣市，將理財知識傳授給更多孩子。