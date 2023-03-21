一名曾就讀國防大學的男子阿立2012年就讀時被檢驗出感染愛滋病，遭校方退學，經過他多年爭取抗爭、爭取平等權益，校方最後遭判須賠100萬；阿立後來轉職做社工，前天（19）在山路騎車探訪個案時卻發生自撞身亡，出事地點就是知名的「海豚灣」，據悉海豚灣近年來屢發生驚悚喪命車禍。
據了解阿立當時騎電動機車沿台1線南下要到恆春訪視個案，行經456.5K「海豚灣」附近時，因不明原因自撞分隔島死亡，檢方將解剖釐清死因；前年11月就有一輛高速行駛的重機行經海豚灣時攔腰撞上賓士C300，重機當場「插進」轎車，騎士倒掛慘死；事隔一個月又再度發生2車相撞致一人死亡，去年6月發生男大生在海豚灣準備迴轉時遭直行車撞飛死亡。
曾就讀國防大學的阿立2012年讀大三時被驗出感染愛滋病，之後在軍中遭受不平等待遇，最後因疏失帶了個人筆電進入校內而遭懲處退學，而他不斷努力抗爭讓案件終於曝光；當時疾管署依據《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，認定國防大學歧視愛滋病學生，因此開出100萬元重罰，真實事件猶如電影《費城》翻版。
如今主角阿立揮別過去、轉職擔任社工，無奈卻因一場車禍失去性命，檢警今相驗遺體，因家屬質疑是否因機車機械問題導致車禍發生，檢警也一併勘驗，並決定擇日解剖，以釐清死因。
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