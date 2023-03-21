外界好奇新北市長侯友宜兩岸論述，外傳前總統馬英九找來專家蘇起、趙春山替侯補強兩岸論述。侯友宜今天表示，新北長年在城市外交與兩岸互動，都有緊密聯繫，平常就會把這些事情做好，把所有該面對的問題解決。

侯友宜說，新北是全國最大城市的「大城小國」，是台灣縮影，有都會、偏鄉、有山、有海，新北長年以來，不管是疫情嚴峻時刻，新北城市外交與兩岸互動都有緊密聯繫，平常就會把這些事情做好，所有該面對的問題解決。