所屬民進黨正國會的前新北市議員李坤城去年3月21日宣布放棄連任，選擇備戰2024年立委選舉，今(21)日適逢一周年，李坤城特選這天正式登記，參選民進黨三重區立委初選；他強調自己去年的決定，符合民進黨「誠信條款」的精神，也是跟國民黨許多落跑議員最大的差別。

李坤城表示，他在去年3月獲得余天委員的鼓勵，「如果要參選立委，就不要參選議員；如果要選議員，就不要選立委，這樣未來大家才能團結，對選民也才能交待」，所以沒有參選議員連任，也沒有推派代表，並且努力輔選民進黨所提名的6席議員，最後6席議員全上全壘打。

李坤城指出，過去三年因為疫情的影響，許多產業面臨如何在逆境中力求轉型、提高營運價值。面對中國與日俱增的威脅，如何捍衛民主及人權價值，深化和民主夥伴的合作關係，如何為在地文化、環保、教育、醫療、托老托幼、動保、居住正義等多元領域發展貢獻心力，都是未來他若能有機會擔任立委，想要繼續努力的方向。

李坤城表示，感謝余天委員鼓勵、感謝基層里長及議員同志們的加油祝福、感謝所有鄉親，李坤城將帶著祝福，前進立法院。