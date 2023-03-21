立委鍾佳濱在妻子楊茄憶陪同下，完成提名初選登記。(林和生攝)

民進黨立委鍾佳濱21日開著招牌行動服務咖啡車，載著妻子楊茄憶前往民進黨屏東縣黨部辦理提名初選登記，以行動化解爭取不分區立委的謠言。鍾佳濱強調，他不只要拚立委高票連任，還肩負著協助總統勝選的重擔，希望能與賴清德相輔相成，在屏北選區一起衝高票。

鍾佳濱直言，主戰場還是瞄準明年初的選舉，初選只是起跑，因此離目標有段距離，還是要繼續加油。

前一天屏東縣議員陳明達已完成初選登記，面對黨內同志挑戰，鍾表示，黨主席的誠信條款是回應社會期待，有人或許不認為這是強制力，必須要強制才接受，但從政某種程度也是良心事業，跟著良心、遵循價值，為民眾打拚，選民都看得見，心裡自然會做出決定。

這段話意有所指，陳明達則說，誠信條款是建議剛當選的議員不要參選，但自己已當了2屆代表、3屆議員才決定擴大服務爭取參選立委，這就像許多現任立委去年任內爭取轉換跑道參選地方首長一樣、都是屬正當性的擴大服務，所以用這樣似是而非的宣傳手法真的沒有必要。