曾與金馬影帝梁朝偉有過一段情的57歲資深港星曾華倩，近日遭傳自己「暴瘦30斤（15公斤）祕密入院」，更爆出兒子因此痛哭崩潰，讓她本人氣得在微博上暴怒發文痛罵：「你們知道當不認識我的人或我的朋友家人，看到新聞後的感覺是甚麼嗎？今次我真的憤怒了！」

許久不見的曾華倩日前看見這些新聞，怒氣沖沖地表示，「今時今日的假新聞，越來越過份。寫這些作出來新聞的人，你們有家人親人嗎？你們知道當不認識我的人或我的朋友家人，看到新聞後的感覺是甚麼嗎？今次我真的憤怒了，我是娛樂圈人，如真實事情給大家八卦一下，無妨。但今次這假新聞編出來的故事，會影響我身邊的家人朋友。」

曾華倩被傳暴瘦住院，本人親自回應了。(圖/中時資料照)

最後，曾華倩更嚴正警告直說：「我再次嚴重說一次，沒有這回事，我健康沒有出現問題，早兩天還和朋友說要減肥呢！你們編出來的假新聞故事！你們的心理狀態是怎樣的？你們下筆編故事心裡想害人家嗎？好玩嗎？在這社會上假新聞，越來越過份，不能助長。希望快快政府立法假新聞，令到那些心全不正的人得到反省。做個正常人也很難嗎？我的底線你們已經超越了，我會保留法律行動。請反思！！為何這社會會變成這樣！」

事實上，曾華倩過去和金馬影帝梁朝偉有過一段情，兩人曾交往6年分手，而1996年與曾華倩林肇基結婚，兩人育有一子林浩賢，不過婚姻僅維持6年，便離婚收場。不過曾華倩與兒子林浩賢感情非常好，2019年8月過生日時，曾華倩還甜曬母子同框照，相當溫馨。