據美國之音報導，美國國務卿布林肯美東時間20日說，中國國家主席習近平訪問俄羅斯並會晤俄羅斯總統普丁，是為俄羅斯犯下的戰爭暴行提供「外交掩護」。他還對中國提出的烏克蘭停火呼籲表示了質疑。布林肯說，中國的和平提議包含了美國「長期以來支持的內容」，但是如果停火不包括尊重烏克蘭主權和領土完整，那就是「拖延戰術」或者是在「支持批准俄羅斯的征服行動」。

布林肯在國務院發佈年度《各國人權報告》的記者會上說，美方預計中國可能會在習近平訪問俄羅斯之際重申中國和平提議中的停火呼籲。布林肯說：「美國歡迎任何促進公正和持久和平的倡議。 中國的提議包含了我們長期以來支持的內容，包括確保核安全、解決人道主義危機、保護平民，而且第一條內容就是維護各國的主權、獨立和領土完整。」

布林肯接著說：「任何結束烏克蘭戰爭和實現持久和平計畫的基本要素，都必須根據聯合國憲章的原則，必須維護烏克蘭的主權和領土完整。任何不優先考慮這一關鍵原則的計畫充其量只是拖延戰術，或者只是在尋求促成不公正的結果。這不是建設性的外交。」

布林肯說：「呼籲停火而不同時呼籲俄羅斯軍隊必須撤出烏克蘭，基本上就是支持批准俄羅斯的征服行動。它將承認俄羅斯試圖以武力奪取主權鄰國領土的企圖。這將使俄羅斯能夠進一步鞏固在烏克蘭的位置。如果現在停火而沒有一個能維持下去的解決方案，普京總統將能夠休整和整頓他的軍隊，在對俄羅斯更有利的時間時重啓戰爭。」

布林肯3月20日表示，習近平在國際刑事法庭對普京發出逮捕令幾天後前往俄羅斯，表明「中國認為他們沒有責任追究克里姆林宮在烏克蘭犯下的暴行」。布林肯說，「世界不應被俄羅斯在中國或其他國家的支持下採取的戰術所愚弄」，呼籲停火而不同時要求俄軍撤出烏克蘭基本上就是支持俄羅斯的征服行動。

這位美國首席外交官補充說：「世界不應被俄羅斯在中國或任何其他國家的支持下採取的任何戰術行動所愚弄，按照自己的條件凍結戰爭。此舉將違反《聯合國憲章》，並且違背在聯合國大會裡譴責俄羅斯戰爭的141個國家的意願。」

上周五，就在習近平即將出訪俄羅斯之際，位於海牙的國際刑事法院對普丁發出逮捕令，指控他因涉嫌參與綁架烏克蘭兒童而犯有戰爭罪。但俄羅斯、美國和中國都不是國際刑事法院的成員國。

美國總統拜登上周五對媒體說，「普丁顯然犯下了戰爭罪。我認為這是有正當理由的。但是問題是——我們在國際上也不承認它。但是我認為它表達了一個強有力的立場。」

俄羅斯稱國際刑事法院的逮捕令是無效的。

中國外交部發言人汪文斌20日表示：「國際刑事法院應秉持客觀公正立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免，應依法審慎行使職權，善意解釋和適用國際法，避免政治化和雙重標準。」

布林肯20日表示：「習主席在國際刑事法庭對普京總統發出逮捕令幾天後前往俄羅斯，表明中國認為沒有責任追究克里姆林宮在烏克蘭犯下的暴行。與其譴責他們，中國寧願為俄羅斯繼續犯下這些罪行提供外交掩護。」

與此同時，美國眾議院外交委員會主席、來自德克薩斯州的共和黨眾議員邁克爾·麥考爾20日發表聲明，對習近平與普丁「沒有上限」的關係發出警告。

麥考爾眾議員的聲明說：「習主席對莫斯科的訪問進一步證明，中國共產黨已經選擇站在俄羅斯一邊，將習與普丁在全面入侵烏克蘭之前建立的『無上限』夥伴關係變本加厲。毋庸置疑：習希望普京取勝，不可能擔任中立的和平調停者。國際社會應當預期，如果中國入侵台灣，習將呼籲普丁投桃報李，提供軍事、經濟和外交支持。美國或者我們的盟友與夥伴不應當容忍中共增加對俄羅斯的支持。」