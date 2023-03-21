近來健康意識抬頭，許多人認為紫米飯是理想的白飯替代物，也有人以為紫米、黑米是同類食物，但營養師劉馥萱表示，紫米會讓血糖波動大，也容易產生脹氣，建議可以選擇黑米，因黑米不僅GI（升糖指數）低於紫米外，並富含花青素，能幫助身體抗發炎。營養師高敏敏也曾表示，黑米富含花青素可抗發炎，進而能抗癌。

不少人現在早餐會選紫米飯糰、中餐選紫米便當，營養師劉馥萱在其臉書上表示，許多人常覺得紫米是比白米飯更健康的選擇，但事實上，紫米的升糖指數高，會使人飯後血糖波動大。此外，紫米又稱黑糯糙米，吃起來軟黏，常做為八寶粥、麻糬、米糕等等甜品，因屬於糯米，也比較容易造成脹氣等不適，「因此在購買健康便當時，並不是選擇紫米就能多吃。」

劉馥萱表示，相較於紫米，她更建議黑米，黑米是不僅升糖指數低於紫米，有助飯後血糖控制外，黑米的花青素含量較高，能幫助體內抗發炎。

高敏敏也曾在其臉書粉專分析，相較於紫米，黑米的升糖指數較低，有助控制飯後血糖，也富含花青素，能幫助身體抗發炎、抗癌能力強。