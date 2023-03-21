美國矽谷銀行因流動性不足無預警倒閉，因矽谷銀行與近半數美國創投支持的新創公司都有業務往來，令台灣民眾擔憂是否引發全球性金融風暴。台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠今（21）日召開記者會，呼籲政府重新調整金融風險評定、調升資本適足率、充分揭露風險，提供更多事前預警，並研擬提高存款保險額度上限，為可能發生的連鎖風險打好預防針。

張其祿指出，日前美國Silvergate Bank、矽谷銀行、標誌銀行接連倒閉，其中矽谷銀行及標誌銀行由聯邦存款保險公司接管，Silvergate Bank 將依美國監管程序進行自願清算。雖然市場認為美國升息態度稍微放緩，但歐洲央行依舊升息2碼，當市場利率越高，債券價格越低，金管會須掌握台灣的金控是否因投資海外債券，或持有海外金控金融商品而有連動影響。

張其祿表示，銀行與保險業在面對「淨值保衛戰」大多採取增資或資產重分配，矽谷銀行正是因為宣布增資22.5億美元，用來改善資產負債表，結果引發市場恐慌與大量擠兌，光是3月9日一天就被擠兌420億美元，增資計畫失敗，在48小時內迅速倒閉。

張其祿直言，反思台灣之前因防疫險引起保單之亂，讓許多產險、保險業者的母公司金控，用增資及資產重分配方式應對；但面對2023年製造業及整體景氣下滑，美國聯準會接下來仍以打通膨為優先的升息戰略為主，很難說以「增資」甚至「調整會計原則」等方式，就能降低實質的風險。

他呼籲，台灣金融監理需要重新思考調整金融風險評定、調升資本適足率及充分揭露風險，金管會等監理機構不可以都在善後、補破網，而是要有更多事前預警以及對投資人的提醒。

邱臣遠指出，除了已經宣布倒閉的銀行外，現在包括美國第一共和銀行、德國德意志銀行等大銀行也陸續傳出危機，矽谷銀行危機讓民眾擔憂存款安全，台灣的存款保險是由中央存保公司提供每一存款人最高300萬元保額；然保額上限上一次調整已是2011年，應提高存款保險額度上限，強化民眾對金融機構的信心。

他強調，中小企業存戶的錢是救命錢，政府應照顧到其營運周轉需求，給予全額保障，並提供急用提款的管道，以免引發企業周轉不靈的連鎖反應，中央存保除了研議調高費率，也應審慎思考提高10多年不變的國人存款保障。

邱臣遠指出，台灣產險業在過去2年經歷防疫保險之亂大量失血，目前還在增資尚未復原，現在瑞士信貸危機中，壽險業又曝險高達約1082億元。金管會應逐步引導壽險業者增加持有台灣資產的比例，提升壽險業韌性。

他建議，政府應盤點金融業海外投資情形，重新調整投資策略，金管會訂應該訂定投資指南，降低投資標準。另，政府應建立能識別利率上揚風險的機制，訂出一套壓力測試的辦法，以了解若利率繼續上揚時的銀行承受度。

民眾黨團強調，面對可能來臨的全球金融風暴，政府必須超前部署，盤點金融業海外投資情形，重新調整投資策略；確保存戶的資金安全，擬定應對策略，鞏固風險管理和預警機制，並提高存款保險額度上限，以安定民心。