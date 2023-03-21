A leadoff double for Shohei Ohtani in the bottom of the 9th 👀pic.twitter.com/ykLDv6lo25 — Action Network (@ActionNetworkHQ) March 21, 2023

日本6比5逆轉擊退墨西哥，混血日本球員努特巴（Lars Nootbaar，榎田達治）賽後接受美媒FOX訪問，他提到9局下的第一個打席，大谷翔平擊出二壘打，並為此振奮不已，被形容像是「傳奇摔角手霍肯（Hulk Hogan）的動作」，這是比較罕見的鏡頭。

努特巴說：「每當大谷表現出那種情緒，你就知道是玩真的了，當一個平常很安靜的傢伙爆發了，他就會點燃所有人的鬥志，他先前就預告他想要上壘了，可見他是多麼厲害的傢伙。」

無人出局二壘有跑者，相當於突破僵局制度的情況，只要1支安打或是兩支犧牲打就能追平比分，大谷當時就知道很有希望逆轉了。

主持人A-Rod很好奇日本隊是如何在落後3分之下維持士氣，努特巴指出，日本隊此戰打擊很好，多次攻佔滿壘，只是沒能送回跑者，但他們知道遲早會打出去，結果是吉田正尚的3分彈追平比分。「我們的士氣始終高昂，大家從2月就開始一起訓練了，我們都為代表日本而感到光榮。」

另一位主持人歐提茲（David Ortiz）注意到擊出再見安打的村上宗隆，他說村上過去在日本職棒打出怪物般的數據，並且在比賽末段拿出表現。努特巴說：「他是日職改寫了全壘打紀錄的人，我們全隊一直都對他深具信心。」

日本隊的第一戰將是吉田正尚，打擊率0.474、13打點，大谷翔平0.450打擊率、8打點，努特巴也有0.318打擊率。村上宗隆是本屆手感比較慢熱的打者，日本仍把他擺在核心棒次（第五棒），他此戰苦吞3張老K，但是最後時刻日本沒有換代打，讓他立下頭功來回報球隊。