根據眾議院議程，TikTok執行長周受資將於23日上午出席眾院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會，美國眾議員將藉此機會就TikTok與中國的關係、網路隱私與安全性，以及對兒童的影響提出質詢。
17日又有6名聯邦參議員支持一項跨黨派立法，賦予總統拜登以國家安全為由禁止TikTok的新權力。TikTok上週表示，拜登政府要求中國持股人出脫對TikTok的持股，否則這個熱門短影音分享平台將面臨美國封殺。
TikTok在美國面臨的壓力日益增加，包括國會有許多人擔心美國用戶個資恐落入中國政府手中，呼籲禁用這款App。TikTok在2021年9月表示，全球每月活躍用戶突破10億大關。
TikTok最新的用戶數據凸顯這款App大受歡迎，尤其是在美國年輕人之中。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）告訴彭博（Bloomberg News），禁用TikTok可能造成政治後果。
一些TikTok的內容創作者本週將前往華府，說明當局不應該禁止這款App的原因。
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