「台灣八哥」屬於保育類野生動物，台中市楊姓男子去年4月間在大里區撿到1隻「台灣八哥」幼鳥，帶回家養在鳥籠內，隔月在鳥的雙腳套上鐵環飼養，警方獲報在同年8月前往查獲。楊男辯稱，他並不知該鳥是保育類動物，法官依《野生動育保育法》非法騷擾保育類野生動物罪判他拘役10日，可上訴。

「台灣八哥」是台灣本土原生種，常出現在低海拔樹林或農耕地，近來族群漸減，經農委會公告為第二級珍貴稀有保育類野生動物，非基於學術研究或教育目的，未經主管機關許可，不得騷擾。

42歲楊男去年4月在中市大里區撿到1隻「台灣八哥」幼鳥，帶回家放在鳥籠內飼養，同年5月間還以鐵環套住雙腳，並在6月29日拍照在臉書發文大秀愛鳥。

警方獲報在同年8月1日上午9時許到楊男住處查獲，查扣該隻八哥。楊男坦承飼養，並在鳥的雙腳套上鐵環，但因鳥不時啄鐵環，他在同年7月間就將腳環移除。

經屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，該鳥是「台灣八哥」，屬於第二級珍貴稀有保育野生動物。