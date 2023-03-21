博晟表示，Minocyclin預計4月起將先在全台40餘間醫院自費銷售，未來一個季度內即可將現有合作醫院進行健保價格轉換，除了將增加醫院的採購力道外，也將吸引其它醫院加入合作，初估年底前合作醫院數量可望大幅增加2至3倍，達到百家以上，將帶動營運進入快速成長的爆發期。

另外，已拿下台灣精品獎與材類銅質獎的RevoCart，國內銷售持續增長，目前已獲得20餘間醫院進用並累積百名以上手術案例，為巷加速醫療院所覆蓋率及進院速度，朝百間醫院及百位名醫目標前進，博晟今年將大舉擴編業務人力，力拚今年銷售達200組，三年內挑戰800組目標。

博晟表示，目前已與中國海南特區、馬來西亞及越南等地合作夥伴簽訂RevoCart經銷合約，並同步在中國、新加坡、泰國、菲律賓、印尼、柬埔寨等國辦理自行取證，將陸續在明後年度完成取證作業並進入市場銷售；美國、歐盟、日本等也在洽談合作夥伴中。

為因應即將大幅增長的訂單，博晟於新竹的醫材廠已完成廠房建置作業，預計第四季完成工廠查驗登記，2024年第一季啟動生產自有產品，產品成本預計將可下降約30％外，也將啟動代工業務。

至於另一高階骨再生產品「骨生長因子」（Osteo-Inductive Factor，OIF）於適應症脛骨骨折台美二期臨床試驗，收案已完成22例，可望於今年底前完成全數收案，完成後將以二期臨床試驗報告與國際大廠進行授權洽談。

日本於適應症骨折不癒合臨床試驗，已於2022年完成，目前正與日本夥伴進行商業洽談，預計今年上半年將會簽訂合作合約，後續第三期臨床試驗將全數由日本夥伴出資進行，博晟將可省下1.5億元的臨床試驗成本。