RFID電子標籤ODM供應商永道-KY上市掛牌，在市場恐慌情緒暫時淡化、台股止穩下，股價開盤立即展開蜜月行情，以200元翻倍價開出，隨後直上204元大關，較承銷價勁揚144.08％，投資人中籤一張便有12萬元超大紅包入袋，截至10點半左右漲幅也仍有135％以上，成交量逾3千張。

永道-KY日前公布去年全年營收達21.03億元，年增3.6％，稅後純益3.39億元，年成長25.2％，每股稅後純益（EPS）5.18元，毛利率32.1％，今年累計前兩月營收3.76億元，年增16.87％；而董事會也通過擬對去年盈餘，配發每股1.98元現金股利，配息率38％。

永道-KY掌握超高頻RFID電子標籤生產技術，為Uniqlo最大RFID標籤設計與標籤供應商，其餘客戶還包括Walmart、Decathlon、Unilever、東方航空等，全球有超過800家客戶，年產能最高可達50億枚。