「玉女掌門人」周慧敏臉蛋甜美、氣質出眾，曾被台媒票選最受歡迎香港藝人冠軍，現在雖工作量減少，但常會透過社群分享近況。周慧敏日前探訪動物慈善機構，並於昨（20日）曬出與狗狗的合照，被網友發現頭頂長出一圈白髮。

周慧敏20日在社群平台透露，兩天前探訪她支持的動物慈善機構，眼見狗舍的環境衛生、理想且空間感充足，狗兒全都乾乾淨淨，感到很欣慰，也分享當天的趣事：「這次探訪，本人非常榮幸被其中兩隻狗狗霸占地盤，牠們前後腳在我的大褲管尿尿，真的太可愛了吧！」

照片中，周慧敏與數隻狗互動、對望，時不時撫摸牠們，畫面十分有愛，而當天她身穿深色長袖襯衫和牛仔長褲，一頭長直髮隨性灑落，襯托白皙的肌膚；有眼尖的網友發現，周慧敏烏黑濃密的秀髮中，竟然摻雜了白髮，且從頭頂開始蔓延，長出一小圈，訝異身為大美人的周慧敏，沒有把白髮染黑，而是選擇自然地老去，接受歲月贈予的禮物。

網友發現周慧敏的頭頂長出一圈白髮。（圖／微博@周慧敏）

周慧敏認為人生閱歷所流露的美很值得欣賞。（圖／微博@周慧敏）

55歲周慧敏出道超過30年，始終保持亮眼的外型，她曾公開自己實施多年的保養祕訣，像是生活盡量保持規律，早睡早起、不過度飲酒、不抽菸，吃東西的時候只吃八分飽，運動則是選擇瑜伽、跳拉丁舞、跑步或打球。至於大家最好奇的皮膚保養，她強調最注重的是清潔和保濕，特別喜歡純天然或成份簡單的保養品，盡量減少肌膚負擔，也不諱言會使用抗老產品，但堅決不整形、打針，認為歲月的痕跡代表人生閱歷，很值得欣賞，且心地善良、開朗有自信，人就會散發光彩。