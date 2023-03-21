儘管LPR（貸款市場報價利率）已連7個月不變，但大陸房市在首套住房貸款利率政策動態調整機制下，多地首套房貸款利率明顯回檔。據中指研究院統計數據顯示，目前已有35個城市的房貸利率水位進入「3時代」。

據《證券日報》從多地銀行和房仲了解到，「貸款餘額充足，放款速度快」是當下的普遍情況。有銀行個貸經理透露，房子過完戶後，通常兩到三天即可放款。甚至有銀行工作人員稱，雙證（房產證和抵押證）辦好後立即放款。

2023年開年以來，大陸多地下調首套房貸款利率。例如衡水市從3月起下調首套住房商業性個人住房貸款利率下限至3.8％。據中指研究院最新監測數據顯示，今年以來已有廈門、石家莊、瀋陽等35個城市調整首套房貸款利率下限來到4％以下。

衡水市某國有大行工作人員表示，近日二手房的首套房貸款利率也下調，由之前的4.1％下降為3.8％，二套房貸款利率為4.9％。無錫某銀行支行人員也透露，目前首套房貸款利率降至3.8％。

但與此同時，在北京、上海、廣州等一線城市，多家銀行二手房首套房貸款利率仍保持在4％以上。