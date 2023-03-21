流感疫情威脅持續，疾管署今天公布上周新增2例流感重症、2例死亡，死亡個案年齡為50多歲及80多歲，均未接種本季流感疫苗，且都在發病住院十多天之後不幸死亡。不過疾管署發言人羅一鈞表示，疾管署預估有望在清明連假之後、4月中逐漸脫離流感季。

疾管署上午公布上周新增2例流感併發重症病例（1例為A型H3N2，1例為A未分型），均為60多歲男性，具慢性肺病等病史，均未接種本季流感疫苗，發病日介於今年3月14日至3月19日；另新增2例死亡，年齡為50多歲及80多歲，均未接種本季流感疫苗，具糖尿病及神經肌肉疾病等慢性病史，因呼吸衰竭等因素於3月中旬不幸病逝。

疾管署防疫醫師林詠青表示，今天公布的兩死亡個案，分別為五十歲男性八十歲女性。其中50多歲男性是二月下旬發燒、頭痛，5天後出現危險徵兆呼吸急促，急診就醫發現有雙側肺炎，住院期間病發續發性細菌感染，血液培養出細菌，因為併發症治療無效不幸過世，住院後11天後死亡。

另一名死亡個案為，八十多歲女性，今年二月下旬開始咳嗽與喘就醫住院，住院期間併發症，續發性細菌感染，肺部發生細菌性肺炎，距離發病過12天治療無效過世。

疾管署監測資料，上周門急診類流感就診人次47009人次，近期趨勢持平，近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及單純疱疹病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動。

不過，疾管署副署長羅一鈞表示，有個樂觀指標，社區合約實驗室流感病毒分離陽性率已經從3成下降到1成6，代表流感的疫情有可能開始下降，目前預估清明連假之後、約4月中逐漸脫離流感季。

本流感季自去年10月1日起截至今年3月20日流感併發重症病例累計64例（52例A型H3N2、6例A型H1N1、2例A未分型、4例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占39％），92％未接種本季流感疫苗，77％具慢性病史；其中死亡13例（11例H3N2、1例H1N1、1例B型），均具慢病史且未接種本季流感疫苗。